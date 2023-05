Bürgerbegehren zum Erhalt des Bahnhofs zulässig? Werdauer Stadträte sind gefragt

Auf die Tagesordnung der Stadtratssitzung am Donnerstag in Werdau hatten die Bürgerinnen und Bürger gehörigen Einfluss. Mit rund 1000 Unterschriften haben sie erreicht, dass der Ratsbeschluss zum Komplettabriss des Bahnhofsgebäudes vom Januar infrage gestellt wird. Nun soll in einem Bürgerbegehren entschieden werden, ob ein Teil der historischen...