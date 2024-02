Crimmitschau: Ärztin und Bibliothekare im Umzugsstress

Der Umbau und die Sanierung des ehemaligen Schocken-Kaufhauses steht vor dem Abschluss. Die ersten Mieter packen die Kartons. Die Eröffnung des stadtbildprägenden Gebäudes soll im Mai stattfinden.

In das ehemalige Kaufhaus Schocken in Crimmitschau, das zum Wohn- und Geschäftshaus umgebaut wurde, zieht allmählich Leben ein. Derzeit ist Dr. Kathleen Kämmer, die mit mit ihrem Team die erst im Sommer 2022 bezogene Praxis am Markt räumt, im Umzugsstress. Die Allgemeinmedizinerin will schon am Montag die Praxis im Schocken öffnen. Die...