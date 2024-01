Crimmitschau: DRK will seinen Gebäudekomplex verkaufen

Der Umzug des DRK-Kreisverbandes Zwickauer Land in den Neubau in Werdau steht bevor. Eine langjährige Mitarbeiterin erinnert sich an ihre Zeit in der Crimmitschauer Geschäftsstelle.

In wenigen Monaten kehrt der DRK-Kreisverband Zwickauer Land mit seiner Hauptverwaltung der Stadt Crimmitschau den Rücken. Denn: Der Neubau in Werdau soll nach Darstellung des Vorstandsvorsitzenden Lars Kretzschmar zum Weltrotkreuztag am 8. Mai eingeweiht werden. Und was passiert mit dem bisherigen Standort an der Leipziger Straße? „Wir werden...