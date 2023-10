Crimmitschau: Einbruch in acht Garagen

Die Polizei sucht Zeugen, um den Tätern auf die Spur zu kommen.

Crimmitschau.

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Einbruch, bei dem in Crimmitschau acht Garagen aufgebrochen worden sind. Ereignet hat sich der Fall bereits in der Nacht vom Freitag zum Samstag, wie Thomas Weigelt am Montag sagte. Die Unbekannten brachen die acht Garagen in einem Komplex an der Breitscheidstraße auf. Aus diesen wurden verschiedene Garten- und Elektrogeräte entwendet. Der Schaden, der durch den Diebstahl entstanden ist, wird auf 4900 Euro geschätzt. Der Sachschaden fällt mit geschätzten 35 Euro sehr gering aus. Die Polizei hofft auf Zeugen, die verdächtige Personen im Bereich des Garagenkomplexes beobachtet haben, die mit dem Diebstahl in Verbindung stehen könnten. (jarn) Zeugentelefon 03761 7020