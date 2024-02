Crimmitschau: Historische Firmen-Akten aus dem Stahlschrank landen in der Tuchfabrik

Museumschef bezeichnet den Fund als wertvollen Schatz der Crimmitschauer Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Vorerst bleiben die Unterlagen aber im Archiv.

Jahrzehntelang blieben sie unbeachtet. Doch ganz vergessen waren sie nie. „Wir wussten, dass in einem massiven Aktenschrank Unterlagen zur Textilgeschichte Crimmitschaus liegen“, sagt Marco „Leo“ Lippold. Doch irgendwie waren die historischen Dokumente im jetzigen Zentrallager der Firma Alippi am Gewerbering in Crimmitschau in...