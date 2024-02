Crimmitschau: Lars Donath stellt auch in leerstehenden Läden aus

Damit verlässt der 48-jährige Künstler gewohntes Terrain. Es ist nicht seine erste Schau in der Heimatstadt.

Mit einer besonderen Ausstellung will die Stadt Crimmitschau punkten. Ab 1. März verlässt der Künstler Lars Donath sein gewohntes Terrain und zieht in vier Geschäfte der Innenstadt. Zu sehen sind Fotografien, Bleistiftzeichnungen sowie Acrylmalerei bis Mitte April in der Buchhandlung am Rathaus, im Geschäft Augenoptik Näser sowie in den...