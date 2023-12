Crimmitschau lockt mit großer Eisparty

Erneut sind kleine und große Kufenflitzer ins Kunsteisstadion an der Waldstraße eingeladen. Dazu gibt‘s flotte Rhythmen.

Am Freitag ist es wieder so weit: Dann wird sich die 1800 Quadratmeter große und überdachte Eisfläche im Crimmitschauer Kunsteisstadion an der Waldstraße in einen Dancefloor verwandeln. Wie Stadtsprecherin Daniela Lange mitteilt, findet zum Jahresausklang die traditionelle große Eisparty statt. Kufenflitzer und alle, die es werden wollen,...