Crimmitschau: Logistiker will nach Umzug neue Jobs schaffen

Das Unternehmen Contargo hat nach dem Umbau des einstigen „Crimmitschau-Center“ neue Büroräume und Lagerhallen in Besitz genommen – und 1,7 Millionen Euro in die Energiewende investiert.

Das Crimmitschauer Gewerbegebiet ist nun offiziell um ein Unternehmen reicher. Mit der abgeschlossenen Umsiedlung der Meeraner Firma Contargo Network Logistics an den neuen Standort am Harthauer Weg erinnert nun kaum noch etwas an das ehemalige Einkaufszentrum „Crimmitschau-Center“, das der Vermieter, der Immobilieninvestor Fuchs und Söhne,...