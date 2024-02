Crimmitschau: Nach Tankbetrug kommen weitere Straftaten ans Licht

31-jähriger Slowake muss sich nun auch wegen Diebstahls und Besitz von Betäubungsmitteln verantworten.

Wegen eines Betrugs an einer Tankstelle an der Crimmitschauer Landstraße ist ein 31-jähriger Slowake ins Visier der Polizei geraten. Mitte Februar kontaktierte der Inhaber der Tankstelle den Bürgerpolizisten in Crimmitschau. Er teilte mit, dass ein Autofahrer getankt hatte, ohne zu bezahlen. Die Beamten konnten das Fahrzeug, einen Ford,...