Crimmitschau: Streifenwagen verunglückt bei Verfolgung eines BMW

Während der BMW-Fahrer letztlich von der Polizei gestellt werden konnte, ist ein Motorradfahrer weiter flüchtig. Er hatte sich am Samstag einer Verkehrskontrolle entzogen.

Während einer Verfolgungsjagd ist am Sonntag ein Streifenwagen verunglückt. Zuvor hatten Beamte in Crimmitschau eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Darüber hat die Polizei am Montag informiert. Während der Kontrolle hielt neben den Polizisten ein BMW an. Der Fahrer (23) blickte zu den Beamten, ließ den Motor aufheulen und raste mit...