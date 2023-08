Crimmitschau: Unbekannte stehlen Kupferfallrohr

Crimmitschau.

Unbekannte haben sich in der Nacht zum Montag an einem Mehrfamilienhaus an der Marienstraße in Crimmitschau zwischen Linden- und Pestalozzistraße zu schaffen gemacht. Sie entwendeten etwa einen Meter Kupferfallrohr sowie eine zugehörige Schelle. Darüber informiert die Polizei. Zeugen hätten angegeben, dass zwei Unbekannte mit dem Fallrohr flüchteten. Der entstandene Sachschaden wird auf 130 Euro geschätzt, der Wert des Diebesguts wurde noch nicht beziffert. Nun werden weitere Zeugen gesucht, die den Diebstahl beobachtet haben. Gefragt wird: Wem sind in der Nacht zum Montag verdächtige Personen aufgefallen, die sich nahe des Tatorts aufhielten oder ein Kupferfallrohr transportierten? Hinweise unter Telefon 03761 7020. (jarn)