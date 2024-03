Crimmitschau: Verband setzt 72-jährige Kleingärtnerin vor die Tür

Während der zuständige Regionalverband der Gartenfreunde vor allem von Vermüllung spricht, duckt sich der Chef des Kleingartenvereins „Glück Auf“ weg. Lässt sich am Ende doch noch eine Lösung finden?

Ihren Ruhestand hatte sich Sigrid Winkler anders vorgestellt. Die 72-Jährige ist gern an der frischen Luft, liebt daher ihre Scholle in der Kleingartenanlage „Glück Auf“ in Crimmitschau – schon seit 50 Jahren. Doch nun endete ein mehrjähriger Streit mit dem Regionalverband Werdau/Glauchau der Gartenfreunde vor dem Zwickauer Amtsgericht...