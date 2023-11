Crimmitschau: Weihnachtshändler nehmen wieder Tuchfabrik in Beschlag

Erstmals dürfen die Gäste einen Blick in die neue Dauerausstellung werfen. Eröffnet wird der traditionelle Adventsmarkt von OB André Raphael.

Am Sonntag ist es soweit: Der traditionelle Adventsmarkt in der Crimmitschauer Tuchfabrik Gebr. Pfau lockt Jung und Alt. Von 10 bis 17.30 Uhr nehmen Händler das einstige Webereigebäude in Beschlag. Dazu gibt es Leckereien im Museumscafé. Wie der Förderverein „Westsächsisches Textilmuseum“ mitteilt, können die Kinder Stockbrot backen....