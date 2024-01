Crimmitschau: Zwei E-Bikes aus Kellern gestohlen

Die Polizei hofft auf Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

Crimmitschau.

Bisher unbekannte Einbrecher haben sich im Zeitraum zwischen Montag- und Mittwochfrüh an zwei Kellerabteilen in Crimmitschau – einmal an der Annenstraße/Pestalozzistraße und einmal an der Arndtstraße – zu schaffen gemacht. Das sagte eine Polizeisprecherin. Bei beiden Abteilen gelangten sie gewaltsam ins Innere und entwendeten einmal ein graues 29-Zoll-E-Bike der Marke Giant sowie ein grünes E-Bike der Marke Rose, Modell Root Miller Plus 1 mit Vollfederung. Die Zweiräder hätten einen Wert von 4000 Euro und 4500 Euro. Der entstandene Sachschaden belaufe sich auf rund 50 Euro. Nun werden Zeugen zu den Diebstählen gesucht, die sich telefonisch unter der Rufnummer 03761 7020 melden sollen. (jarn)