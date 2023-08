Crimmitschau: Zwei E-Bikes mitten in der Nacht im Stadtzentrum gestohlen

Die Tatzeit liegt zwischen Donnerstag um 23.55 Uhr und Freitag um 5 Uhr. Bisher unbekannte Täter haben mitten in der Nacht zwei E-Bikes aus einem Mehrfamilienhaus an der Mühlgasse in Crimmitschau gestohlen. Die Räder befanden sich laut Polizei im Abstellraum des Gebäudes. Den Wert der beiden E-Bikes gibt die Polizei mit rund 3700 Euro an. Bei...