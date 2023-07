Diebe suchen Kleingartenanlage in Werdau heim

Die Kleingartenanlage Selbsthilfe an der Straße der Selbsthilfe/Königswalder Straße in Werdau ist in der Nacht zum Montag von Dieben heimgesucht worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, drangen Unbekannte zwischen Sonntag, 22 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr, zunächst in ein Gerätehaus ein und entwendeten daraus einen Akkurasenmäher der Marke...