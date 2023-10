DRK-Wasserwacht-Team Koberbachtalsperre glänzt bei internationalem Wettbewerb

Insgesamt waren 17 Mannschaften von Bereitschaften, Jugendrotkreuz und Schulsanitätsdienst am vergangenen Wochenende beim 8. Internationalen Erste-Hilfe-Wettbewerb in Weilheim an der Teck dabei.

