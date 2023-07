Ein Leubnitzer hilft, Demokratie zu verstehen

Tamino Weigl weiß genau, was er will. Der 17-jährige Leubnitzer hat klare Vorstellungen, wenn es um Demokratie und die Gestaltung der Zukunft geht. Und das kommt nicht von ungefähr. Denn bereits seit vielen Jahren engagiert sich der Schüler des Werdauer Humboldt-Gymnasiums vielfältig in der Gesellschaft, unter anderem im Aero-Club Zwickau....