Einbruch in Gartenlaube in Werdau: Täter stehlen Motorsäge und Säbelsäge

Neben dem Werkzeug wurden ein Kanister und ein Ladekabel gestohlen. Der Sachschaden ist fast genauso hoch wie der Wert des Diebesgutes.

Ein Einbruch in eine Kleingartenanlage an der Thanhofer Straße in Werdau-Steinpleis beschäftigt die Polizei. Zwischen Sonntagabend und Dienstagvormittag wurde eine Gartenlaube aufgebrochen. Der oder die Täter entwendeten unter anderem eine Motorsäge, eine Akku-Säbelsäge der Marke Parkside, einen Kanister und ein Ladegerät. Der Wert des...