Einbruch in Neukirchen: Elektrowerkzeuge aus Garage gestohlen

Die Täter waren laut Polizei vermutlich in der Nacht zu Sonntag aktiv

Vermutlich in der Nacht zu Sonntag sind in Neukirchen/Pleiße unbekannte Täter in die Garage eines Einfamilienhauses eingebrochen und haben daraus hochwertige Elektrowerkzeuge gestohlen. Der Einbruch wurde zwischen Samstag, 15.30 Uhr und Sonntag, 8 Uhr verübt, informierte die Polizei am Montag. Die Täter brachen die Tür zur Garage eines...