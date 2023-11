Einkaufsaktion in der Innenstadt: So fällt die Bilanz von „Crimmitschau leuchtet“ aus

Reges Treiben am Freitagabend auf der Markt und in der Fußgängerzone. In rund 20 Geschäften war zu später Stunde ein Einkaufsbummel möglich.

Über einen großen Andrang haben sich die Organisatoren der Einkaufsaktion „Crimmitschau leuchtet“ am Freitagabend gefreut. „Die Innenstadt war für viele Leute aus Crimmitschau und Umgebung ein Treffpunkt für einen tollen Abend. Es hat eine richtig angenehme Stimmung geherrscht“, sagt der Werbegemeinschafts-Vorsitzende Tom Würker aus... Über einen großen Andrang haben sich die Organisatoren der Einkaufsaktion „Crimmitschau leuchtet“ am Freitagabend gefreut. „Die Innenstadt war für viele Leute aus Crimmitschau und Umgebung ein Treffpunkt für einen tollen Abend. Es hat eine richtig angenehme Stimmung geherrscht“, sagt der Werbegemeinschafts-Vorsitzende Tom Würker aus...