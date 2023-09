Einstiges Postamt in Crimmitschau: Erst Notsicherung, dann Sanierung

In dem denkmalgeschützten Gebäude geben sich derzeit vor allem Handwerker die Klinke in die Hand. Der Eigentümer hält an der Umsetzung seines Bau- und Nutzungskonzepts fest.

Zurzeit geben sich vor allem Dachdecker und Zimmerer bei der Notsicherung des alten Postgebäudes nahe dem Crimmitschauer Bahnhof die Klinke in die Hand. Die Bauexperten waren sich von Anfang an darin einig, dass das mehr als 150 Jahre alte Gebäude sanierungswürdig ist. Es sei daher schon immer schlicht und einfach darum gegangen, den Verfall... Zurzeit geben sich vor allem Dachdecker und Zimmerer bei der Notsicherung des alten Postgebäudes nahe dem Crimmitschauer Bahnhof die Klinke in die Hand. Die Bauexperten waren sich von Anfang an darin einig, dass das mehr als 150 Jahre alte Gebäude sanierungswürdig ist. Es sei daher schon immer schlicht und einfach darum gegangen, den Verfall...