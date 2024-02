Eishockey in Klingenthal: Warum ein Einsatz beim Winter-Game für Marcus Höfer eine einmalige Sache bleibt

Der Linienrichter aus Crimmitschau stand am Sonntag vor 10.600 Besuchern auf dem Eis. Davor konnte er aus luftiger Höhe auf das Spielfeld schauen und danach etliche Erinnerungsstücke in die Tasche packen.

Etliche Souvenirs erinnern Marcus Höfer an seinen Einsatz als Linienrichter beim Hockey Outdoor Triple in Klingenthal. Der 35-Jährige packte nach der Partie zwischen den Lausitzer Füchsen und den Eisbären Regensburg unter anderem eine Mütze und einen Puck – jeweils mit dem Logo des Events – in seine Sporttasche. Darin befand sich auch ein...