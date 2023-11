Eishockey-Sachsenderby zwischen Crimmitschau und Dresden kommt live im Free-TV

Durch die Übertragung muss der Spielbeginn am 16. Februar 2024 um knapp eine halbe Stunde verschoben werden. Was sich der Liga-Chef vom Medieninteresse verspricht.

Das Eishockey-Sachsenderby beim Hockey-Outdoor-Triple in Klingenthal wird live im Free-TV ausgestrahlt. Deshalb verschiebt sich am 16. Februar 2024 der Spielbeginn für die Partie zwischen den Eispiraten Crimmitschau und den Eislöwen Dresden. Und zwar von 20 Uhr auf 20.25 Uhr. Darüber hat die Deutsche Eishockey Liga 2 (DEL 2) am...