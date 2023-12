Eishockey-Sachsenderby zwischen Crimmitschau und Dresden: Magische Zuschauermarke im Vorverkauf noch nicht erreicht

Im Kunsteisstadion im Sahnpark gibt es am Freitagabend ein Lichtermeer aus Wunderkerzen und eine Tombola. Die Eispiraten-Verantwortlichen rühren mit vielen Aktionen die Werbetrommel.

Es wird eng. Einerseits mit Blick auf die Ränge und andererseits mit Blick auf die angepeilte Zuschauermarke. Die Eispiraten Crimmitschau haben für das Sachsenderby am Freitagabend gegen die Eislöwen Dresden das Motto „Mission 4413. Einer mehr als in Dresden“ ausgegeben. Bis zum Donnerstagabend waren 2777 Eintrittskarten verkauft. Am...