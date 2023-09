Eislaufsaison für jedermann startet im Kunsteisstadion Crimmitschau

Ab Samstag dürfen alle Kufenflitzer wieder aufs Eis. Die Preise dafür sind im Vergleich zur letzten Saison gestiegen.

Die Eislaufsaison für jedermann startet am Samstag im Kunsteisstadion im Sahnpark Crimmitschau. Von 20.30 bis 22 Uhr ist das Eis für die Kufenflitzer frei. Am Sonntag wird dann von 10.30 bis 14.30 Uhr zum Eislaufen in Familie eingeladen. Besuchern stünden rund um das Stadion zahlreiche kostenfreie Parkplätze zur Verfügung, sagt...