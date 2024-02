Eispiraten Crimmitschau: Nach Ausfall von Oleg Shilin springt Christian Schneider in die Bresche

Der Eishockey-Zweitligist aus Westsachsen muss am Wochenende auf seinen verletzten Stammkeeper verzichten. Warum auch auf seinen Vertreter aktuell Verlass ist.

Im Kasten des Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau lastet die Verantwortung in den nächsten Partien auf Christian Schneider. Der 24-Jährige, der normalerweise zweiter Keeper ist, steht am Freitag (ab 19.30 Uhr) auswärts beim ESV Kaufbeuren und am Sonntag (ab 16 Uhr) gegen die Eisbären Regensburg zwischen den Pfosten. „Wir treffen...