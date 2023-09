Eispiraten Crimmitschau nennen Termin für Comeback des verletzten Torhüters Oleg Shilin

Der Deutsch-Russe hat sich beim Heimsieg gegen Ravensburg eine Verletzung am Knöchel des rechten Fußes zugezogen. Mittlerweile liegen die Ergebnisse der Untersuchungen im Klinikum in Altenburg vor.

Christian Schneider und Yannic Schulze bilden vorübergehend das Torhüter-Gespann beim Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau. Sie erhalten am Freitag in Bad Nauheim, am Sonntag gegen Freiburg und wohl auch am Dienstag in Regensburg das Vertrauen der Verantwortlichen. Dabei wird Schneider im Tor stehen und Schulze auf der Bank sitzen....