Eispiraten Crimmitschau: Trotz Derbypleite wird das Heimrecht für die erste Play-off-Runde gesichert

Vor 4618 Zuschauern hat das Team aus Crimmitschau viele gute Chancen nicht nutzen können. Den einzigen Treffer für die Hausherren erzielte mit Sören Sturm ein Verteidiger. Warum trotz der Niederlage ein wichtiges Etappenziel erreicht ist.

Mit einem Heimspiel starten die Eispiraten Crimmitschau in das Viertelfinale der Play-offs. Die Mannschaft von Trainer Jussi Tuores kann nicht mehr aus den „Top vier“ der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL 2) verdrängt werden. „Das ist eine große Sache“, sagt Trainer Jussi Tuores mit Blick auf den Heimvorteil in den Play-offs, die am 13....