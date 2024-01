Eispiraten Crimmitschau: Warum der Co-Trainer als Chef-Trainer einspringt

Der Eishockey-Zweitligist aus Westsachsen bereitet sich auf die Partien in Ravensburg und gegen Selb vor. Für Esbjörn Hofverberg gibt es mehr Arbeit als sonst.

Zu den Schwerpunkten in den Übungseinheiten der Eispiraten Crimmitschau haben an den letzten Tagen die Zweikämpfe im eigenen Drittel und die Offensivaktionen in der gegnerischen Zone gehört. Die Anweisungen und – wenn erforderlich – korrigierenden Hinweise gab es dabei von Esbjörn Hofverberg. Der 53-jährige Co-Trainer war am Mittwoch und...