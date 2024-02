Eispiraten Crimmitschau: Warum Sören Sturm den Rechenschieber rausholt

Der 34-jährige Verteidiger des Eishockey-Zweitligisten steht vor einem Rekordspiel. Der Routinier spricht auch über die Punkte, die für die Teilnahme an den Play-offs benötigt werden, und seine Zukunftspläne.

Köln, München und Straubing in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Heilbronn, Essen, Bremerhaven, Kassel, Ravensburg, Kaufbeuren und Crimmitschau in der DEL 2. Dazu Bad Tölz und Halle in der Oberliga. Sören Sturm hat in seiner Profi-Karriere eine ganze Menge erlebt. Seit Sommer 2023 gehört der Routinier zum Team der Eispiraten Crimmitschau....