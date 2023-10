Eispiraten-Fans müssen Jubel über Derbysieg unterbrechen: Medizinischer Notfall im Kunsteisstadion in Crimmitschau

5222 Zuschauer haben am Freitagabend für ein ausverkauftes Haus gesorgt. Nach dem Eishockey-Fest zieht die Polizei eine erste Bilanz und spricht der Eispiraten-Chef über Gänsehautmomente.

Crimmitschau. Premiere für Trainer Jussi Tuores und Co-Trainer Esbjörn Hofverberg vom Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau. Die Fans haben sie mit den Sprechchören "Wir wollen die Trainer sehen …" nach dem 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)-Sieg im Derby gegen die Selber Wölfe auf das Eis geholt. "Das war eine ganz besondere Atmosphäre", sagte Jussi Tuores und schob mit einem Augenzwinkern nach: "Auch die Trainer sind ein Teil des Teams."

Als die Eispiraten-Profis später eine weitere Ehrenrunde auf dem Eis drehten, wurde es rund eine Viertelstunde nach der Schlusssirene plötzlich ruhig im immer noch gut gefüllten Kunsteisstadion im Sahnpark. Ein Team der Sanitäter eilte - im orangen Outfit deutlich sichtbar - zu den Stehplätzen im Bereich der Gegengerade. Mit einer Durchsage wurden die Zuschauer gebeten, den Support aufgrund eines "medizinischen Notfalls im Stadion" sofort einzustellen.

Nach der Erstversorgung konnte der ältere Mann in Begleitung der Mediziner selbst in den Kabinentrakt laufen. "Das waren vermutlich Kreislaufprobleme", sagte Daniel Stiebritz von der Firma Medidast, der den Sanitätsdienst bei den Eispiraten-Heimspielen leitet. Und am Freitagabend mit seinem Team mehr Arbeit als sonst hatte. Fünf Einsätze gab es während der Partie, da Besucher über Kreislaufprobleme klagten oder in einem Fall von einem Puck getroffen wurden. Obwohl das Kunsteisstadion im Sahnpark mit 5222 Zuschauern ausverkauft und damit rappelvoll war, erreichten Stiebritz und Kollegen nach eigenen Angaben problemlos die Einsatzstellen. "Das hat alles geklappt", sagte der Medidast-Mann.

Ein positives Fazit hat kurz nach der Partie auch die Polizei gezogen. "Es gab keine nennenswerten Zwischenfälle. Die Fans von beiden Teams haben gezeigt, dass wirklich Eishockey im Mittelpunkt steht", sagte Einsatzleiterin Heike Dorn. Polizei und Sicherheitsdienst hatten sich für eine Trennung der Fanlager entschieden. Die rund 600 Fans aus Selb wurden vor und nach der Partie von der Polizei auf dem Weg durch den Sahnpark zum Parkplatz am Schützenplatz begleitet.

Erstmals seit zwölf Jahren war das Kunsteisstadion im Sahnpark wieder ausverkauft. Das Motto "Mission 4444: Macht die Hütte gegen Selb voll!" ist damit aufgegangen. Sichtlich gerührt verfolgte Eispiraten-Geschäftsführer Jörg Buschmann kurz nach der Schlusssirene den Jubel der Profis und der Trainer auf dem Eis. "Das ist Gänsehaut pur. So ein Spiel und so eine Atmosphäre erinnern viele an alte Zeiten", sagte der Eispiraten-Chef.

Er kam zur Einschätzung, dass es richtig gewesen sei, im Sommer in das Team zu investieren. "Wir wissen alle, dass wir bei solchen Spielen in unserem Kunsteisstadion an Grenzen stoßen. Deshalb müssen dringend auch die Investitionen in die Infrastruktur folgen", sagte Buschmann. Im Umlauf und im Bereich der Treppen ging es sehr eng zu. Am Haupteingang und vor den Toiletten bildeten sich lange Warteschlangen. Als der Derbysieg gefeiert wurde, gab es nach einem Hinweis von Stadionsprecher Patrick Kafka auch Applaus für die Helfer von Sicherheitsdienst und Cateringunternehmen. Sie leisteten - genauso wie die Trainer und die Profis - ihren Beitrag zu einem perfekten Eishockeyabend. (hof)