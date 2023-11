Eispiraten-Neuzugänge in der Bilanz: Wer überzeugt, wer abliefert und wer enttäuscht

Die Teams aus der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL 2) haben knapp ein Drittel der Hauptrunden-Spiele absolviert. Obwohl Crimmitschau auf einem ausgezeichneten dritten Platz steht, gibt es bei zwei Profis noch Luft nach oben.

Der personelle Umbruch hat bei den Eispiraten Crimmitschau den gewünschten Effekt gebracht: Die Mannschaft von Trainer Jussi Tuores, die in der Saison 2022/23 noch in die Play-downs musste, präsentiert sich spielfreudig, torhungrig und erfolgreich. Die Puckjäger aus der Stadt an der Pleiße nehmen einen ausgezeichneten dritten Platz ein. Die...