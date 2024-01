Eispiraten verlieren gegen Kassel: Fans werfen Bierbecher auf das Eis und Trainer Tuores übt heftige Referee-Kritik

Dem Eishockey-Zweitligisten aus Crimmitschau droht nach den Zwischenfällen am Freitagabend eine Geldstrafe. In der Schlussphase wurde sogar der Sicherheitsdienst zum Kampfgericht gerufen. Was ist passiert?

Bierbecher, Feuerzeuge und zum Teil noch gefüllte Plastikflaschen. Bei der Partie zwischen den Eispiraten Crimmitschau und den Kassel Huskies warfen frustrierte Zuschauer im letzten Drittel immer wieder Gegenstände auf das Eis. In der Schlussphase gab es mehrfach Unterbrechungen. Deshalb war die 2:4 (2:1, 0:2, 0:1)-Niederlage der Eispiraten...