Eispiraten: Warum drei Neuzugänge aus Nordamerika einen deutschen Pass in der Tasche haben

Max Balinson, Vinny Saponari und Colin Smith gehören zu den Doppelflaggen-Spielern beim Eishockey-Zweitligisten aus Crimmitschau. Ihre Vorfahren haben Wurzeln in Deutschland. Was dazu bekannt ist.

Sie besitzen zwei Staatsbürgerschaften. Und belasten damit nicht das Ausländerkontingent. Drei Neuzugänge, die Eishockey-Zweitligist Eispiraten Crimmitschau verpflichtet hat, verfügen in ihren Familien über deutsche Vorfahren. Was sie darüber wissen und was sie dazu noch interessiert.