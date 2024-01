Ernste Worte und interne Geldstrafe: Warum Eispiraten-Topscorer Tobias Lindberg am Wochenende nicht auf die Strafbank musste

Der Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau hat seinen sechsten Platz verteidigt. Auch, weil sich Tobias Lindberg auf keine unnötigen Diskussionen mit den Referees einließ. Dafür gab es verschiedene Gründe.

Trotz der enormen personellen Probleme haben die Eispiraten Crimmitschau in der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL 2) ihr Polster auf die Play-down-Ränge am Wochenende verteidigt. Der Vorsprung beträgt acht Zähler. Kapitän Mario Scalzo und Co. mussten sich jeweils erst in der Overtime geschlagen geben – beim 3:4 gegen Kaufbeuren und beim 2:3 in...