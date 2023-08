Fahrerflucht in Langenbernsdorf: Auto schwer beschädigt

Auf einem Parkplatz in Langenbernsdorf hat vermutlich ein Lkw ein geparktes Auto gerammt und dabei erheblich beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Langenbernsdorf.

Eine böse Überraschung erlebt hat in Langenbernsdorf ein Mann, der zu seinem Auto zurückkam: Sein Pkw war stark beschädigt worden. Vom Verursacher fehlte jedoch jede Spur. Wie die Polizei mitteilt, hatte er seinen blauen Ford auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes an der Schulstraße geparkt. Ein Unbekannter war beim Rangieren mit seinem Fahrzeug dagegen gestoßen und danach geflüchtet, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei vermutet, dass es sich bei dem Fahrzeug um einen Lkw gehandelt hat. Schaden am Ford: gut 6000 Euro. Wer hat den Vorfall, der sich am Freitag zwischen 5.20 und 13.15 Uhr ereignet hat, bemerkt und kann Angaben machen? Hinweise an die Polizei in Werdau unter Telefon 03761 7020. (em)