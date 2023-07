Festival im Stadtpark Werdau startet am Freitag

Nach der „Mitropa-Abriss-Party“ im Werdauer Bahnhof und dem „Art-Werdau“ in der ehemaligen Firma DAW Aerocit in der Johannisstraße wird nun der Werdauer Stadtpark zum Treffpunkt für Kulturschaffende, Schaulustige und Feiernde. Am Freitag werden pünktlich zum Ferienbeginn Elektromusiker wie „Justin Pollnik“ oder „Air Dice“ ab 17...