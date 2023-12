Feuerwehreinsatz in Crimmitschau: Mit Feuerwerkskörpern beladenes Auto brennt aus

Die Rauchsäule war am Sonntagnachmittag über der gesamten Stadt zu sehen. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf rund 5000 Euro.

Ein brennendes Fahrzeug hat einen Einsatz der Feuerwehr in Crimmitschau erforderlich gemacht. Die Helfer mussten am Sonntag einen an der Silberstraße abgestellten Wagen löschen. Dabei handelte es sich laut Polizei um einen Ford. „Der Brand war bereits bei der Anfahrt zu sehen. Das Fahrzeug stand beim Eintreffen der Feuerwehr im Vollbrand“,...