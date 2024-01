Feuerwehreinsatz in Werdau: 50 Kräfte kämpfen gegen hohe Flammen und klirrende Kälte

Die Helfer waren am Montagabend rund vier Stunden in einer Kleingartenanlage an der Bertolt-Brecht-Straße im Einsatz. Welche Herausforderung es dabei gab.

Mit einem großen Aufgebot ist die Freiwillige Feuerwehr Werdau am Montagabend ausgerückt. Der Grund: An der Bertolt-Brecht-Straße stand eine Gartenlaube im Vollbrand. Die Helfer wurden 17.42 Uhr alarmiert. „Wir haben mit zwei C-Rohren die Brandbekämpfung aufgenommen. Die Laube, die komplett in Flammen stand, war nicht mehr zu retten. Wichtig... Mit einem großen Aufgebot ist die Freiwillige Feuerwehr Werdau am Montagabend ausgerückt. Der Grund: An der Bertolt-Brecht-Straße stand eine Gartenlaube im Vollbrand. Die Helfer wurden 17.42 Uhr alarmiert. „Wir haben mit zwei C-Rohren die Brandbekämpfung aufgenommen. Die Laube, die komplett in Flammen stand, war nicht mehr zu retten. Wichtig...