Fraureuth: Einwohner und Vereine stellen ihre Hobbys vor

Dazu findet in der Mehrzweckhalle „Erich Glowatzky“ eine Schau statt. Sogar für die musikalische Unterhaltung wird gesorgt.

Eine besondere Ausstellung gibt es in der Mehrzweckhalle „Erich Glowatzky“ in Fraureuth zu sehen. Am 4. November stellen die Fraureuther Bürger und Vereine ihre Hobbys vor. Wie Gisela Naumann, Vorsitzende des Vereins für Ortsgeschichte, mitteilt, gibt es unter anderem Handarbeiten, Modellbau, Schnitzereien, Malerei, Fotografien und...