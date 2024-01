Fraureuth: Gemeinde nimmt erste Poststation in Betrieb

Von dem neu entwickelten Automaten gibt es in ganz Sachsen erst 20. Welche Dienstleistungen erledigt die Anlage?

Nun hat auch Fraureuth eine Poststation. Den neu entwickelten Automaten nahe der Hauptstraße 70 hat Bürgermeister Matthias Topitsch (CDU) gemeinsam mit Mitarbeitern der Deutschen Post DHL am Montagvormittag in Betrieb genommen. Laut Postsprecher Mattias Persson gibt es von diesen Anlagen erst 20 in ganz Sachsen, in ganz Deutschland sind es etwa...