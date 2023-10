„Freie Presse“ lädt ein zum Familientag bei den Eispiraten: Wenn das Kunsteisstadion in Crimmitschau zum zweiten Wohnzimmer wird

✖ Schon gehört? Sie können sich Ihre Nachrichten jetzt auch vorlesen lassen. Klicken Sie dazu einfach auf das Play-Symbol in einem beliebigen Artikel oder fügen Sie den Beitrag über das Plus-Symbol Ihrer persönlichen Wiedergabeliste hinzu und hören Sie ihn später an.

Das Team der Eispiraten Crimmitschau steht derzeit in der Tabelle auf dem dritten Platz. Bild: Andreas Kretschel

Dass die Kinder von Eva und Heiko Eidenschink dazugehören, ist keine Überraschung. Bei der Heilerziehungspflegerin und dem Mitarbeiter aus dem VW-Werk hat es vor 13 Jahren gefunkt – natürlich beim Eishockey. „Wir sind oft zusammen zu Auswärtsspielen der Eispiraten gefahren, haben uns dort näher kennen und lieben gelernt“, sagt die 38-Jährige und nennt die Gründe, warum das Kunsteisstadion für ihre Familie quasi das zweite Wohnzimmer ist: „Man trifft jedes Spiel auf viele Freunde, erzählt zusammen, supportet und leidet zusammen.“ Dinge, die längst auch auf Max und Carl zutreffen. Beide stehen – oft mit Freunden – in der Heine-Kurve, wo sie Fahnen schwenken, Stimmung machen und die Namen der Torschützen rufen. Als Lieblingsspieler im Eispiraten-Team gelten dabei weder Torhüter Oleg Shilin noch Torjäger Tobias Lindberg. Der kleine Max, der selbst im ETC-Nachwuchs spielt, erklärt: „Eishockey ist ein Mannschaftssport, es kommt immer auf das ganze Team an“. Familien-Eistag findet am 11. November statt Die Möglichkeit, um einen Blick hinter die Kulissen zu werfen, wollen die Eidenschinks am 11. November nutzen. Dann findet ein Familien-Eistag der „Freien Presse“ im Kunsteisstadion im Sahnpark statt, bei dem zwischen 10 und 17 Uhr etliche Höhepunkte warten. Es gibt ein interaktives Eislauftraining für kleine und große Besucher, Fans bekommen Details zu einer Übungseinheit der Eispiraten-Profis erklärt und können an Führungen teilnehmen. Zu den Höhepunkten gehören dabei der Blick in die Eispiraten-Kabine, die sich unter der Nordtribüne befindet, und in die Technikräume. Die Führungen beginnen 14 Uhr, 14.45 Uhr, 15.30 Uhr und 16.15 Uhr. In Bereiche, die sonst für Gäste tabu sind. „Das wird sicher spannend und aufregend für die Kinder“, sagt Heiko Eidenschink, der davon ausgehen wird, dass die ganze Familie am 11. November auf den Schlittschuhen unterwegs sein wird.

Blick in die nach einem ehemaligen Publikumsliebling benannte Heine-Kurve. Hier wurde ein Plakat mit der Aufschrift „Eishockeystadt“ entrollt. Bild: Andreas Kretschel