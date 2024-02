Freifläche in der Werdauer Innenstadt wird zum provisorischen Parkplatz

Mitarbeiter einer Rodewischer Firma bereiten das Gelände vor. Es soll zum Baustart am 4. März nutzbar sein.

Auf der freien Fläche an der August-Bebel-Straße am Abzweig zur Kranzbergstraße arbeiten derzeit Mitarbeiter der Firma VSTR Rodewisch. Das Areal soll zum Parken verwendet werden können, wenn die August-Bebel-Straße grundhaft saniert wird. Laut Stadtverwaltung Werdau ist am 4. März für einen ersten Abschnitt vom Kreisverkehr an der...