Freizeitmaler und -fotografen aus Neukirchen bereiten Schau für neue Kunstscheune vor

Zur Eröffnung des im Ausbau befindlichen Kulturgebäudes in der Gräfenmühle soll eine Ausstellung unter dem Titel „Ländliche Idylle“ zu sehen sein.

Mitglieder des Mal- und Zeichenzirkels sowie des Fotozirkels des Neukirchener Vereins „Vielfalt für Bürger“ wollen in Räumen der künftigen Kunst- und Kulturscheune in der Gräfenmühle zur Eröffnung eine Ausstellung unter dem Titel „Ländliche Idylle“ zeigen. Das soll zum Mühlentag am 20. Mai geschehen. Derzeit gestalten die beiden...