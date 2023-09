Friedhofskapelle: Führungen erneut in Crimmitschau

Der Kirchgemeindeverband beteiligt sich nicht zum ersten Mal am Tag des Friedhofs. Es gibt auch eine Ausstellung. Doch das ist längst nicht alles.

Die evangelisch-lutherische Kirche in Crimmitschau beteiligt sich am Samstag von 10 bis 16 Uhr am Tag des Friedhofs. Wie Pfarrer Ferry Suarez mitteilt, sind alle Interessierten zu diesem Aktionstag eingeladen. Denn: Der Kirchgemeindeverband als Träger des Friedhofs wartet neben einer Ausstellung zur Bestattungskultur auch mit Führungen in der...