Für Hündchen Idefix aus dem Tierheim Crimmitschau gibt es ein Weihnachtswunder

Der Vierbeiner wurde als Welpe mit einer gebrochenen Pfote ausgesetzt. Jetzt hat er eine Familie gefunden. Und das Tierheim hat noch weitere Gründe, sich zu freuen.

Treue, schwarze Knopfaugen, ein weißes Strubbelfell und viel Bewegungsdrang - Hündchen Idefix muss man einfach gern haben. Doch sein Start ins Leben war kein leichter. In den Herbstferien brachten Leute den Malteser-Westi-Mix in das Crimmitschauer Tierheim am Waldsachsener Weg. „Da war er ungefähr fünf Monate alt. Es war ein Sonntag, als man...