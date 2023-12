Gablenzer laden für Samstag zum Weihnachtsmarkt ein

Im Parkteichgelände im Crimmitschauer Ortsteil wird gemeinsam gefeiert. Kinder können basteln und auch der Weihnachtsmann schaut vorbei.

In Vorbereitung auf ihren Weihnachtsmarkt haben die Mitglieder des Gablenzer Heimatvereins, von der BUND-Ortsgruppe Gablenz und von der freiwilligen Feuerwehr das Parkteichgelände auf Vordermann gebracht. Im Einsatz waren sie bereits am vergangenen Wochenende, um jetzt am Samstag viele Gäste in ihrem Ort begrüßen zu können. Von 15 bis 20 Uhr...