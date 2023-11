Gefälschte Rezepte in Werdau und Wilkau-Haßlau: Polizei ermittelt

Nach mehreren Vorfällen in jüngster Zeit warnt die Polizei Apothekenmitarbeiter.

Werdau/Wilkau-Haßlau.

Mit gefälschten Rezepten haben Unbekannte in Apotheken der Region versucht, an Medikamente heranzukommen. Wie die Polizei mitteilte, meldeten Apotheker am Freitag gleich zwei solcher Vorfälle. Kurz nach 12 Uhr probierte es ein Mann in einer Apotheke an der Uhlandstraße in Werdau, am Nachmittag in einer Apotheke am Gewerbering in Wilkau-Haßlau. Als die Mitarbeiter die Fälschungen erkannten, flüchtete der Täter jedes Mal. Um welche Medikamente es sich handelte, wollte die Polizei nicht sagen. Doch häuften sich derartige Fälle in jüngster Zeit. Daher mahnt die Polizei Apothekenmitarbeiter zur Vorsicht. Dabei handele es sich um Urkundenfälschung. Die Polizei in Werdau bittet um Hinweise, Telefon: 03761 7020. (upa)