Gerüchte bestätigt: Post zieht in den geschlossenen Penny-Markt in Werdau

Das Unternehmen will im Ortsteil Langenhessen die Zustellstützpunkte Werdau und Crimmitschau zusammenführen. Doch was wird auch der Fleischerei und Bäckerei im Markt?

Stefan Müller-Hipper macht sich große Sorgen. Denn am 30. Dezember macht seine Fleischerei-Filiale im bereits vor Wochen geschlossenen Penny-Markt im Werdauer Ortsteil Langenhessen für immer dicht. Auch das dort befindliche Geschäft der Bäckerei Kunze ist davon betroffen. Der Grund: Die Deutsche Post will den Flachbau an der Crimmitschauer...